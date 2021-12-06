Новый региональный стандарт сервисной управляющей организации разработали в Подмосковье

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Региональный стандарт сервисной управляющей организации разработан в Московской области, в пилотный проект вошли 10 компаний из 10 городских округов Подмосковья. Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин в ходе совещания с областным правительством и главами муниципалитетов.

"Вы нам дали поручение в своем ежегодном обращении отработать сервисную модель управляющей компании, то есть той компании, которая базируется на основе территориальных ресурсников, которые никуда не денутся - это водоканалы, муниципальные теплосети. <...> Мы попытались сделать стандарт, который любого человека увлечет, обеспечит необходимое качество услуг на базе сервисных компаний. <...> Мы решили сосредоточить свои усилия, и в этом году 10 муниципалитетов, 10 сервисных компаний привести к нашему областному стандарту, чтобы все и муниципальные, и частные управляющие компании в 2022 году имели тот ориентир, к которому нужно тянуться", - доложил Хромушин губернатору региона Андрею Воробьеву.

Новый стандарт подразумевает оформление экстерьера и интерьера в едином фирменном стиле, брендирование униформы работников, наличие вывесок и указателей, обеспечение безбарьерной среды для инвалидов, организация колясочной зоны и велопарковки.

Кроме того, по словам Хромушина, сервисные организации планируется привести к единым требованиям в области цифровизации услуг.