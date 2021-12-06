Зеленского обязали рассмотреть петицию против карантина и обязательной вакцинации

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Петиция на сайте президента Украины против карантина и обязательной вакцинации набрала более 25 тысяч голосов, что автоматически обязывает главу государства Владимира Зеленского дать на нее ответ. Об этом свидетельствуют данные голосования по состоянию на понедельник.

Автор инициативы Юрий Ахрамейко просит главу государства полностью отменить карантин, масочный режим и вакцинацию, "которая уже стала принудительной" для некоторых групп граждан. При этом он предлагает оставить вакцинацию только для желающих и только на платной основе. Кроме того, Ахрамейко призывает прекратить публикацию в СМИ данных о количестве случаев заражения.

Ранее правительство Украины приняло решение о том, что чиновники и сотрудники сферы образования должны пройти вакцинацию, в противном случае их могут отстранить от занимаемых должностей. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнял, что вводятся обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, сотрудников министерств и других органов власти.

По данным Минздрава, на Украине за время пандемии коронавирус подтвержден у 3 501 955 человек (8,5% от населения), зафиксировано 88 519 летальных случаев от осложнения болезни.