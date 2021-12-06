Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире, улучшилось, она отключена от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дышит самостоятельно. Об этом в понедельник сообщается в аккаунте певицы в Instagram.

"По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы: Марина дышит сама (не ИВЛ , не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают", - говорится в сообщении.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. В экстренных службах сообщили ТАСС, что возгорание началось с кровати Хлебниковой, певица уснула с непотушенной сигаретой. Пострадали два человека, включая саму артистку. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключали к ИВЛ.