Самарская область в три раза сократит объем сбрасываемых в Волгу сточных вод

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Объем сточных вод, выбрасываемых в Волгу, сократится в три раза - на 200 млн куб. м за счет введения в строй очистных сооружений. Об этом сообщил в понедельник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках презентации седьмого издания доклада "Регионы России и цели устойчивого развития ООН". Мероприятие прошло в формате видеосвязи между Самарой и Женевой и транслировалось онлайн.

"Мы комплексно занимаемся оздоровлением крупнейшей водной артерии Европы - нашей реки Волги. Нашими планами предусмотрено строительство в ближайшие годы 30 очистных сооружений с применением новейших технологий. Часть из них уже введена в эксплуатацию. В результате объем загрязненных стоков к 2025 году снизится в три раза - на 200 млн кубов", - сообщил глава региона.

Помимо этого, в регионе приступили к очистке акватории Волги от синезеленых водорослей. "Это проблема, над которой работают лучшие наши ученые и инновационные предприниматели", - сказал Азаров.

Ранее губернатор Самарской области сообщал, что высокая температура летом способствовала активному развитию водорослей и недостатку кислорода в воде, что привело к мору рыбы. Для очищения рек и озер от водорослей самарская компания "Биотехкомп" разработала специальную технологию, которая позволит также переработать их в сельскохозяйственные удобрения. В следующем году планируется создать полный цикл опытного производства.

О программе "Регионы России и цели устойчивого развития"

Программа "Регионы России и цели устойчивого развития" (ЦУР) реализуется Российской ассоциацией содействия ООН при поддержке Министерства иностранных дел России начиная с 2009 года. Основной целью программы является популяризация идей ООН в регионах России, донесение значений и пользы для регионального развития целей устойчивого развития. В каждом выпуске доклада представлен опыт от одного до пяти регионов.

Самарская область стала четвертым регионом России, которому доверили представить перспективные проекты страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на мировой площадке. Ранее с презентациями выступали Москва, Свердловская область и республика Татарстан. При этом Самарская область стала первым регионом, выступившим после пандемии. Помимо вопросов экологии, Азаров затронул в докладе темы социальной поддержки жителей, развития сельского хозяйства, спорта, туризма, борьбы с пандемией и другие. Событие поддержало Министерство иностранных дел РФ.