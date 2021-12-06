Псковские власти сократили в 1,5 раза число коек для пациентов с коронавирусом

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая занимает седьмое место в СЗФО по уровню распространения коронавируса, за месяц снизили в 1,5 раза объем коечного фонда для лечения таких пациентов. Это позволило частично вернуть к плановой работе Псковскую межрайонную больницу и увеличить число граждан, проходящих диспансеризацию, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"[Председатель областного комитета по здравоохранению] Марина Гаращенко доложила о сокращении коечного фонда, задействованного для лечения COVID-19. Так, перепрофилированы часть мест в Псковской межрайонной больнице, общее количество задействованных коек составляет 750. Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволит активизировать работу в части диспансеризации населения", - отмечается в сообщении.

В начале ноября чиновники сообщали, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом был увеличен до 1 085 мест, кроме того, были задействованы реанимационные койки для долечивания наиболее тяжелых больных. По данным властей, накануне в регион для помощи псковским медикам прибыли специалисты Министерства обороны РФ. Они задействованы не только в работе областной инфекционной больницы, но и помогают амбулаторному звену.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 304, выздоровели 58 833 человека, 1 117 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.