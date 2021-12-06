Сохранение языков коренных народов стало самой популярной темой форума молодежи на Ямале

САЛЕХАРД, 6 декабря. /ТАСС/. Самым популярным треком на форуме молодежи "Российский Север", который проходит в Салехарде, стало направление "Языковое и культурное наследие". Об этом сообщил журналистам в понедельник проектный директор форума Николай Качин.

"Мы постарались учесть все пожелания ребят, мы проводим "Российский Север" не первый год. Седьмой форум проходит на территории Ямала. Самая популярная тема среди молодежи - это, конечно, языки коренных малочисленных народов. Необходимо сейчас их сохранять, транслировать современные реалии, говорить на современном языке, понятном для молодежи", - сказал Качин.

В беседе с журналистами он назвал Ямал местом сосредоточения силы коренных народов Севера, Арктики.

"Меня поражает, как здесь сохранены культура и традиции. Я сам по национальности наполовину ханты по отцовской линии, и наши восточные ханты очень много потеряли культуры и традиции. Приезжая сюда, я очень радуюсь за наши народы, в том числе за хантов, за ненцев, за селькупов ЯНАО", - сказал Качин.

Он отметил, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уделяет особое внимание поддержке молодежи. Видно, что работа ведется системно. Северяне ежегодно выигрывают гранты Росмолодежи. За время проведения форума на Ямале были реализованы молодежные инициативы в сфере спорта, сохранения родных языков КМНС, создан аудиосборник сказок на языке ханты, проведен съезд организаторов работы с сельской молодежью КМНС, поддерживается волонтерское движение.

Артюхов в ноябре по решению президента РФ Владимира Путина возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике. Обмен опытом на площадке региона - одно из первых крупных мероприятий после его назначения.

О форуме

Седьмой форум "Российский Север" в Салехарде проходит впервые, он продлится до 9 декабря. В форуме принимают участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - это ямальцы. Работа форума организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.