КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил повышение пенсионного возраста до 63 лет по требованию западных кредиторов. Такие поправки одобрены в окончательном чтении на заседании в понедельник.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 62 и 57 лет соответственно. "С 1 января 2022 года пенсионный возраст для мужчин наступает с 63 лет, с 1 июля 2028 выход женщины будут выходить на пенсию с 63 лет", - говорится в документе. Для женщин пенсионный возраст с будущего года будет постепенно увеличиваться.

Оппозиционные фракции Блока коммунистов и социалистов, а также партии "Шор" заблокировали парламентскую трибуну, а затем в знак протеста покинули заседание. "В условиях, когда продолжительность жизни значительно снизилась - только 6 из 10 мужчин достигают пенсионного возраста. Вместо реформ, увеличения зарплат они увеличивают пенсионный возраст", - объяснил позицию блока вице-председатель парламента Влад Батрынча. Он призвал вынести поправки на публичные слушания.

Власти Молдавии в 2016 году увеличили пенсионный возраст мужчин до 63 лет, а женщины должны были достичь этого же уровня к июлю 2028 года. В декабре 2020 года в Молдавии по инициативе Партии социалистов Республики Молдова вернулись к прежним срокам выхода на пенсию - 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Это решение подвергли жесткой критике Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также посольство США.