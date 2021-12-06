В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 60 лет

ТАСС, 6 декабря. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет, а также работников промышленных предприятий введена в Рязанской области. Соответствующее постановление в понедельник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно документу, к гражданам, подлежащих обязательной вакцинации, отнесены "лица в возрасте 60 лет и старше, работники санаторно-оздоровительных организаций, работники промышленных предприятий, лица, проживающие в организациях социального обслуживания (независимо от формы собственности)". Кроме того, расширен перечень сфер деятельности, работники которых должны сделать прививки. Это сотрудники организаций, оказывающих ветеринарные, фармацевтические, гостиничные, страховые, охранные, клининговые, ритуальные услуги, а также организаций по дезинфекции, доставке, работе с недвижимостью, перевозке пассажиров, волонтеры и другие. "Проведение профилактических прививок не менее 80% от общей численности сотрудников должно быть проведено: первым компонентом - до 10 января 2022 года, вторым - до 10 февраля 2022 года", - говорится в постановлении.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в Рязанской области вакцинировано от ковида 38,5% населения, или 426 тыс. человек, что является недостаточным для формирования коллективного иммунитета.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 тыс. случаев коронавирусной инфекции, ежедневный прирост составляет порядка 220 человек, умерли с начала пандемии 2 084 пациента.