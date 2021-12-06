Сквер на месте боев Великой Отечественной войны открыли в Туле к 80-летию обороны города

ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Сквер площадью около 5,5 тыс. кв. м открыли в понедельник в Туле на территории, где в 1941 году проходил передний край обороны города от немецко-фашистских захватчиков.

"Центральным элементом композиции стала мемориальная стена из стали с мультимедийным экраном. На нем демонстрируются фотографии защитников Тулы и тружеников тыла, всего около 4 тыс. фотографий. Они все взяты из официальных источников, в том числе из ресурсов проекта "Бессмертный полк". В дальнейшем база изображений может пополняться", - сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

Сквер создали на участке проспекта Ленина, где в 1941 году проходил передний край обороны Тулы. Общая площадь благоустроенной территории составила почти 5,5 тыс. кв. м, обустроены пешеходные дорожки, выполнено озеленение, установлены скамейки, освещение и декоративная подсветка. Также отремонтирован памятник "Зенитчикам 732-го зенитно-артиллерийского полка".

"Этот сквер не только станет местом для отдыха, но и будет напоминать о героизме защитников города жителям и, в том числе, студентам Тульского госуниверситета, которые учатся в корпусах неподалеку от сквера", - отметил первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Тульская оборонительная операция - часть битвы под Москвой 1941-1942 годов, в результате которой была ликвидирована угроза окружения столицы с юга, врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление. В фронтовую операцию войск Брянского, а затем Западного фронта входила 50-я армия. Почетное звание "Город-герой" Туле присвоили в 1976 году.