Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида

ПРАГА, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чехии до конца текущей недели выпустит распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров и представителей ряда профессий. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Адам Войтех.

"Распоряжение [Минздрава об обязательной вакцинации] должно быть опубликовано до конца текущей недели в своде законодательных актов республики", - отметил Войтех.

Министр проинформировал, что в понедельник правительство поддержало шаги ведомства по реализации планов путем вакцинации обезопасить от ковида жителей страны старше 60 лет, а также медиков, сотрудников служб социальной опеки, пожарных и полицейских. Обязательная вакцинация им будет предписана с 1 марта будущего года.

Минздрав выпускает данное распоряжение в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Чехии. Республика, население которой составляют около 10,7 млн жителей, в пересчете на количество проживающих вышла на одно из первых мест по числу новых случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе.

Между тем, как сказал Войтех, данное распоряжение может быть вскоре отменено новым правительством, которое, по результатам состоявшихся в республике 8 и 9 октября парламентских выборов, до середины декабря намерен назначить президент Чехии Милош Земан. Представители будущих властей уже раскритиковали данный документ. Борьбу с ковидом они намерены вести ужесточением административных санкций к нарушителям действующих в стране мер эпидемиологической безопасности, включая обязанность ношения медицинских масок в общественных местах.