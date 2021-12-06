Первая школа для одаренных детей откроется в Грозном в 2022 году

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство первой школы для одаренных детей на 600 мест завершится в Грозном в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

"Работа будущей школы будет нацелена на работу с детьми, проявившими выдающиеся способности. Миссия школы - формирование системы открытого и гибкого образования, создающего условия для гармоничного развития одаренного ребенка. Учреждение рассчитано на 600 ученических мест и оснащено всем необходимым оборудованием по последнему слову науки и техники. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на 2022 год", - отметили в пресс-службе.

Учебная программа школы будет включать обязательные предметы и дисциплины по выбору, соответствующие интересам ребенка. Кроме того, учащиеся смогут посещать дополнительные занятия в Региональном центре развития дополнительного образования, на базе которого функционирует четыре структурных подразделения. На данный момент открыт прием заявок на обучение в новом образовательном учреждении.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.