Госдума рассмотрит заморозку накопительной части пенсии и заслушает главу Минтруда

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник заслушает в рамках правительственного часа министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, а также рассмотрит законопроект во втором чтении, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года.

Котяков выступит перед депутатами с докладом, посвященном реализации поручений президента РФ Владимира Путина и мерам социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Во втором чтении нижняя палата парламента рассмотрит правительственный законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. В пояснительной записке отмечается, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, что "значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ". "Таким образом, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в документе.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Госдума также рассмотрит проект заявления об осуждении агрессивных действий властей США по отношению к российским соотечественникам. В тексте указано, что на протяжении последнего года не менее трехсот представителей русской диаспоры, постоянно проживающих в США, "подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами".

Депутаты намерены объявить такие действия недружественными, а также призвать ряд межпарламентских организаций, парламенты государств - членов Евросоюза осудить дискриминационную политику США.