Почти 60 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 59,46 млн россиян, или 40,7% от численности населения России, сделали в этом сезоне прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 4 декабря текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 59,46 млн человек, что составляет 40,7% от численности населения страны", - говорится в публикации.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации. Число регионов с превышением этого показателя возросло на 10 по сравнению с прошлой неделей, указывается в сообщении. Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых и подростков. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов продолжает увеличиваться.