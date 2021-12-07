Хирургическое отделение больницы в ЕАО закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 7 декабря. Роспотребнадзор закрыл на карантин хирургическое отделение областной больницы Еврейской автономной области, пациентов будут транспортировать в медучреждения Хабаровского края. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства автономии.

"Хирургическое отделение областной больницы <…> по постановлению главного санитарного врача было закрыто на карантин в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции. Прием пациентов временно прекращен. Между правительством ЕАО и министерством здравоохранения Хабаровского края достигнута договоренность о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной хирургической помощи. Пациентов будет транспортировать территориальный центр медицины катастроф и, при необходимости, санитарная авиация", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного правительства разъяснили, что сил и средств для обеспечения транспортировки пациентов достаточно.

Расстояние от Биробиджана до Хабаровска по автомобильной дороге составляет 190 км. На автомобиле это расстояние можно преодолеть за 3,5-4 часа.

С начала пандемии в регионе выявили 10 670 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 370 человек, умерло 556 пациентов. План вакцинации исполнили на 84% с учетом переболевших и имеющих иммунитет жителей.