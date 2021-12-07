На Камчатке начали организовывать гастро и этнотуры для отдельных социальных групп

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Туристические компании Камчатки расширили перечень социальных туров для отдельных социальных групп населения в рамках реализации мероприятий краевой программы по развитию внутреннего туризма на полуострове. В перечень добавились гастро и этнотуры, а также обзорные полеты над вулканами, сообщила ТАСС заместитель министра туризма Камчатского края Светлана Пегова.

"В декабре появились новые гастроэкскурсии с мастер-классами по камчатским блюдам. Также в рамках этой экскурсии туристам покажут небольшую развлекательную этническую программу. Еще одна новая экскурсия - обзорные полеты на новом самолете Cessna Grand Caravan над действующими вулканами Корякско-Авачинской группы и зимние экскурсии на сап бордах", - рассказала заместитель министра.

Она уточнила, что социальные туры проводятся на Камчатке с 2014 года, и посетить экскурсии могут отдельные категории граждан - школьники и студенты, являющиеся победителями и призерами олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, многодетные семьи, инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущие семьи, волонтеры, почетные доноры. С прошлого года в этот список включили медиков и других работников, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Всего с момента старта программы соцтуры на Камчатке посетили около 7 тыс. жителей края.