Моряки из России впервые посетили могилу русского офицера в провинции Ачех

СИНГАПУР, 7 декабря. /ТАСС/. Российские моряки, проходящие службу на большом противолодочном корабле "Адмирал Пантелеев", впервые посетили могилу русского офицера Сергея Хохлова в провинции Ачех, где провели памятную церемонию с воинским салютом. Об этом во вторник рассказали корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Джакарте.

"Военнослужащие отдали воинские почести на могиле лейтенанта Хохлова, который погиб 27 февраля 1901 года во время эскадренного перехода броненосца "Полтава" из Кронштадта в Тихий океан", - сообщили в дипмиссии. Как подчеркнули представители посольства, "впервые российским морякам был разрешен сход на берег в провинции Ачех, более того с оружием для проведения воинского салюта".

"На кладбище в городе Сабанг, где похоронен Хохлов, в начале года был установлен православный крест и проведена панихида", - отметили также в дипмиссии.

БПК "Адмирал Пантелеев" прибыл в Индонезию для участия в прошедших с 1 по 3 декабря первых в истории военно-морских учений Россия-АСЕАН - ARNEX. Как рассказали в посольстве, "маневры носили сугубо мирный характер - отрабатывалось совершенствование взаимодействия флотов по обеспечению безопасности морской и экономической деятельности, а также гражданского судоходства, сотрудничество в области связи, маневрирования, поиску и спасению на море, досмотра судов".

Индонезия является крупнейшим в мире государством с мусульманским населением, из 276,3 млн проживающих там человек около 87% исповедуют ислам. В то же время большинство являются умеренными мусульманами. Законы шариата действуют только в провинции Ачех, которая получила религиозную автономию в 2001 году в обмен на прекращение сепаратистской деятельности. Только в этой провинции строго определяется дресс-код для женщин, в соответствии с законами шариата однополые связи и супружеские измены караются телесными наказаниями в виде ударов ротанговыми палками. Более того власти неоднократно грозились ввести смертную казнь через обезглавливание преступников, признанных виновными в убийстве. Однако центральные власти пока запрещают подобные наказания.