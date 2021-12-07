В Белоруссии отменили запрет на торговлю пиротехникой

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Белоруссии отменило запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, который был введен в августе 2020 года после голосования на президентских выборах. Это предусмотрено постановлением Совета министров, опубликованным во вторник на национальном правовом портале.

"Признать утратившим силу постановление Совета министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 г. № 475 "Об обороте пиротехнических изделий", - отмечается в документе.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.