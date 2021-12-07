В ГД внесли законопроект об определении президентом порядка охраны Росгвардией гособъектов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий полномочия президента РФ при определении порядка охраны Рогсвардией важных гособъектов и спецгрузов. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Предлагается отнести к полномочиям президента Российской Федерации определение порядка охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии", - говорится в пояснительной записке. Такие изменения предложено внести в статью 6 закона "О войсках национальной гвардии".

Кроме того, предлагается уточнить полномочия главы государства в области геральдического обеспечения войск национальной гвардии "в части не утверждения геральдических знаков, а их учреждения", добавляют в кабмине.