Мурашко: пациент после выписки должен быть обеспечен лекарствами в тот же день

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пациент после выписки из медицинского учреждения должен иметь возможность получить выписанные ему лекарственные препараты в аптеке уже в тот же день, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам заседания коллегии по вопросам обеспечения лекарственными препаратами.

"Каждый пациент должен быть своевременно обеспечен лекарственным препаратом. Информация о пациенте уже при подготовке к выписке должна идти в поликлинику или аптечную организацию, а лекарственные препараты должны быть обеспечены уже в этот день", - приводит его слова пресс-служба Минздрава РФ.

В рамках заседания министр определил ключевые задачи модернизации в сфере обеспечения лекарственными препаратами, среди которых были выделены совершенствование механизмов государственной регистрации и доставки препаратов, дистанционной торговли лекарствами, профилактики дефицита препаратов, а также ряд тактических задач, среди которых своевременное реагирование на отсутствие в аптеке необходимых препаратов, совершенствование их ценообразования и лицензирования.

"Особое внимание участники коллегии уделили вопросам информатизации сферы обеспечения лекарственными препаратами, отметив, что внедрение системы оформления электронных рецептов во всех российских субъектах планируется реализовать к 2023 году. В рамках развития федерального регистра лекарственного обеспечения планируется осуществить разработку методики расчета и прогнозирования потребности в препаратах и медицинских изделиях для отслеживания ситуации в регионах. Также с помощью информационных технологий уже сегодня осуществляется мониторинг эффективности и безопасности вакцин и лекарственных препаратов", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для поддержки детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также для обеспечения непрерывности лекарственной помощи планируется также облегчить условия доступа к недавно зарегистрированным препаратам, которые ранее уже закупались фондом "Круг добра", и проработать возможность их обращения в РФ в течение полугода после регистрации в зарубежной лекарственной упаковке, отмечают в министерстве.