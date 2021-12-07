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Москалькова: общество не может не учитывать интересы большинства в вопросе вакцинации

Омбудсмен подчеркнула, что заставлять вакцинироваться нельзя, но нужно убеждать людей и "с уважением относиться к их внутреннему миру"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и лично принимать решение о вакцинации от коронавируса, но при этом общество не может не учитывать интересы большинства. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью программе "Поздняков", размещенном во вторник на сайте телеканала НТВ.

"Вакцинироваться или не вакцинироваться - это право человека. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью. Но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", - заявила она.

При этом Москалькова подчеркнула, что заставлять вакцинироваться нельзя, но нужно убеждать людей и "с уважением относиться к их внутреннему миру". "Но и они должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием", - добавила она.

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