Коронавирусу предсказали судьбу гриппа

МАДРИД, 7 декабря. /ТАСС/. Человечество должно научиться сосуществовать с новым коронавирусом, как это произошло с гриппом. Такое мнение выразила южноафриканский эпидемиолог Куаррайша Абдул Карим в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Pais .

"Мы учимся жить с вирусом, а вирус учится жить с нами, - отметила она. - Грипп является хорошим тому примером. На протяжении десятилетий мы знаем, что каждый год он может затронуть нас и что существует вакцина. Туберкулез присутствует уже более века, вирус Эбола носит интермиттирующий [характер]". "С COVID-19 произойдет то же самое, - считает эксперт. - Нужно научиться сосуществовать с вирусом".

"Мы знаем, что те, кто был заражен предыдущими вариантами [COVID-19], снова заражаются, - уточнила она. - Из-за появления новых вариантов [вируса] заражение естественным путем не убережет вас". "Мы знаем, что естественного иммунитета недостаточно [для избежания заражения], а теперь из-за омикрон-штамма иммунитета, получаемого от вакцинирования, также недостаточно", - добавила эпидемиолог.

"Мы наблюдали за эволюцией вируса с первых случаев [заражения]. По имеющимся у нас данным, можно предсказать, что каждые 90-120 дней у нас будет новая фаза заражения. Очень возможно, что она возникает с появлением нового варианта", - подчеркнула эксперт.