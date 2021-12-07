Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России", координатор федерального партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории РФ. О соответствующей инициативе он сообщил в ходе заседания оргкомитета "Наша Победа" во вторник.

"Хочу также вынести на обсуждение еще одну проблему, которую, полагаю, следует решать законодательно, а именно вопрос функционирования Вечных огней. У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен", - сказал Хинштейн.

Он напомнил, что на прошлой неделе произошел "довольно неприятный инцидент в Нижегородской области, где в одном из райцентров Вечный огонь был потушен". "Слава богу, эта проблема разрешена, огонь снова горит. Но очевидно, что речь идет о вопросе системы", - отметил депутат.

Он рассказал, что в понедельник обсудил проблему с руководством "Газпрома". "Мы обсудили с коллегами, они поддерживают такой подход. Они также считают, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих Вечных огней, согласны с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов - школ или роддомов", - заключил Хинштейн.