Общественное обсуждение арт-объекта в честь Студвесны началось в Самарской области

САМАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Общественное обсуждение смыслового наполнения арт-объекта, посвященного Российской студенческой весне, началось в Самарской области, сообщили ТАСС в Российском союзе молодежи во вторник.

"Перед авторами проектов арт-объекта в Самаре, посвященного Студвесне, стоит непростая задача. Нужно отразить региональную историю рождения фестиваля и тему юбилея, а еще очень современно показать смыслы творчества, молодости, праздника, вписав их в городской ландшафт. Хочется увидеть что-то по-настоящему искреннее, понятное, но при этом не однодневное, как и сама идея фестиваля - выявлять таланты и продвигать, поддерживать их, помогая развиваться и самореализовываться в творчестве уже за рамками конкурса", - цитирует пресс-служба председателя Российского Союза Молодежи, члена Общественной палаты РФ Павла Красноруцкого.

Предполагается, что арт-объект появится в одном из скверов Самары и увековечит историческую роль фестиваля в формировании молодежного сообщества страны. Своим мнением о главных критериях, которым должен соответствовать арт-объект, жители России смогут поделиться до 24 декабря, заполнив специальную анкету.

В 2022 году XXX юбилейная Российская студенческая весна пройдет на территории Самарской области. Регион является родиной фестиваля. Первую Студвесну в мае 1993 года посетили 260 участников из 16 российских городов. В течение шести лет подряд Самара являлась столицей фестиваля. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".