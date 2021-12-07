Курганские власти заявили высоком уровне зарплат пожаловавшихся на увольнения медиков

ТАСС, 7 декабря. Департамент здравоохранения Курганской области по итогам проверки в Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) заявил о том, что средняя зарплата врачей, среднего и младшего медицинского персонала в больнице превышает уровень средней заработной платы в регионе по этим категориям.

Ранее местные СМИ сообщили, что медики больницы обратились к и. о. руководителя департамента Алексею Сигидаеву с просьбой решить проблему массовых увольнений и повышенных нагрузок на работников при маленьких доплатах.

"Проверка показала, что по итогам 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала превышает уровень средней заработной платы в Курганской области по всем перечисленным категориям сотрудников. Заработная плата врачей, подписавших обращение, составляет от 70 до 130 тыс. рублей. И это без учета специальных выплат за работу с пациентами с COVID-19", - сообщили во вторник в Telegram-канале правительства области со ссылкой на департамент.

Отмечается, что также в ходе проверки был выявлен ряд нарушений сотрудников медучреждения.

"Многие подписавшие письмо врачи дополнительно работают в частных медицинских центрах, где прием начинается в 13:30, систематически не выполняя таким образом плановые показатели в больнице. <…> Выявлены факты некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам в период с января по середину ноября 2021 г. К примеру, с учетом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тыс. рублей в месяц. Также выявлены замечания к закупочной деятельности, которую осуществлял данный врач до момента передачи проведения закупок под контроль департамента здравоохранения", - рассказали в департаменте, отметив, что информация передана в правоохранительные органы.

Уточняется, что в 2021 году из БСМП всего уволились 15 врачей и 41 фельдшер. Из них четыре врача ушли из-за выхода на пенсию, шесть - из-за перехода в другую медорганизацию региона для работы в "красной зоне", еще четыре переехали в другой регион, 26 фельдшеров перешли работать в "красную зону". "Принято на работу в БСМП 8 новых врачей, <...> 31 фельдшер. Работа по подбору кадров для БСМП идет в постоянном режиме", - добавили в департаменте.