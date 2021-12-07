Парк может появиться на месте недостроенной АЭС в Крыму, которую вскоре демонтируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Инвестор демонтирует конструкции недостроенной АЭС в Крыму, но окончательного решения, что появится на площадке вместо нее, нет. Возможно, это будет просто парк, сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

В понедельник в Мининформе республики сообщили, что реакторный зал недостроенной в 1980-х годах Крымской атомной электростанции (АЭС) в городе Щелкино на побережье Азовского моря планируют снести из-за угрозы обрушения. Все стройматериалы, полученные в процессе сноса, будут переработаны и в дальнейшем использованы на других стройках Крыма.

"Пока планов строить что-либо не было. Площади большие, Ленинский район сейчас с профильными министерствами позиции предлагает, рассчитывает, но конкретики пока нет. <...> Это будет полутехническое строение, по сути даже не стройплощадка, там что угодно можно - начиная с зеленых насаждений, можно и парк сделать", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что площадка будет доведена до состояния, когда там можно будет реализовать какой-либо новый проект, но пока "там будет все просто разобрано".

Крымская АЭС - недостроенный в 1970-1980-х годах и ныне заброшенный объект вблизи города Щелкино, который нередко вызывает интерес у туристов, посещающих полуостров. В 1990-е годы заброшенная АЭС стала первой площадкой для крупнейшего восточноевропейского музыкального фестиваля "Республика КаZантип" и местом паломничества неформальной молодежи. В феврале 2021 года на сайте правительства Крыма было опубликовано распоряжение о сносе АЭС. Согласно документу, снести планируется шесть объектов, находящихся в различной степени готовности, в том числе реакторное отделение.