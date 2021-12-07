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Всероссийская олимпиада школьников по ИИ будет проходить ежегодно

Как сообщили в Минпросвещения, в перспективе планируется включение этого состязания в перечень олимпиад школьников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения планирует проводить всероссийскую олимпиаду школьников по искусственному интеллекту (ИИ) ежегодно, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева в ходе онлайн-трансляции церемонии награждения победителей состязания.

"Минпросвещения России будет проводить олимпиаду по искусственному интеллекту ежегодно. А в перспективе планируется включение олимпиады по искусственному интеллекту в перечень олимпиад школьников", - сообщила Васильева.

В ноябре пресс-служба министерства сообщила, что победителем всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту стал девятиклассник из Новороссийска Семен Комаров.

Олимпиада стартовала 11 октября и состояла из нескольких этапов: отборочный, основной и заключительный. Заявки на участие в состязании подали более 10 тыс. учеников 8-11-х классов из почти двух тысяч школ 77 регионов России.

Олимпиада проводится Минпросвещения в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика" в целях реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение олимпиады обеспечивает Институт стратегии развития образования Российской академии образования.

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