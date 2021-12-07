Генсек ООН заявил, что интернет должен стать доступным для всех к 2030 году

ВАРШАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пандемия продемонстрировала, насколько сильно интернет может изменить жизнь, поэтому доступ к нему должен быть обеспечен для всех к 2030 году. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая проходящий в польском городе Катовице 16-й ежегодный форум ООН по госполитике в области интернета.

"Пандемия COVID-19 показала изменяющую жизнь силу интернета. Цифровые технологии спасли жизни, позволив миллионам людей безопасно работать, учиться и общаться в интернете", - сказал он, подчеркнув, что "пандемия также увеличила цифровой разрыв и темную сторону технологий: молниеносное распространение дезинформации, манипулирование поведением людей и прочее".

"Мы можем решить эти проблемы сообща, только укрепив сотрудничество путем установления четких правил защиты прав человека и основных свобод, восстановив контроль над нашими данными, противодействуя дезинформации и разжиганию ненависти и подключив всех к интернету к 2030 году", - добавил генсек ООН, выступление которого транслировалось организаторами встречи.

По его словам, цифровой форум ООН играет решающую роль в формировании диалога. "Я надеюсь, что этот форум придаст импульс и ускорит прогресс. Я призываю вас проявить смелость и желаю вам успешной работы", - заключил Гутерриш.

Согласно данным ООН, которые были представлены на форуме, около половины человечества до сих пор не имеют доступа к интернету и цифровым технологиям. Вместе с тем, по данным директора Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, число пользователей интернета за последние два года, пришедшиеся на пандемию, увеличилось на 17%. Однако по-прежнему 2,9 млрд человек, или 37% населения всего мира, никогда не подключались к интернету. В мире 4,9 млрд человек сталкиваются с различными сложностями с доступом к интернету. Это связано либо со стоимостью, либо со стабильностью и скоростью его работы.

Форум в Катовице

Ежегодный форум ООН по управлению интернетом проходит под девизом "Объединенный интернет". Как сообщают организаторы, до 10 декабря около 7 тыс. участников, 1 тыс. выступающих из 175 стран обсудят в ходе 250 дискуссий шесть основных проблемных вопросов, связанных с развитием интернета.

Среди них экономическая и социальная интеграция и права человека, всеобщий доступ и значимая связь, регулирование в области рынка, контента, прав потребителей и их защита, экологическая устойчивость и изменение климата, инклюзивные экосистемы управления интернетом и цифровое сотрудничество, доверие, безопасность и стабильность.

В форуме принимают участие представители правительств и парламентов разных стран, общественных организации, частного сектора, мира науки и техники.