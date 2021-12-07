Аэропорты в Москве и Подмосковье продолжают работать штатно при снежном ливне

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово в условиях сильного снегопада и ливневого снега в Московском регионе во вторник продолжают работать штатно. Отмен рейсов по метеоусловиям нет, но возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад сохранится в течение всего дня. Температура воздуха - минус 3 - минус 1 градус, во второй половине дня возможен переход через ноль градусов к положительным значениям. За ночь прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил до 5 см, всего за сутки может выпасть до 15 см снега.

"В аэропорту Шереметьево наблюдаются сложные метеоусловия и снегопад. В настоящий момент аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию. В целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров в аэропорту проводятся соответствующие мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос, маршрутов движения воздушных судов и перрона от снега и наледи, антиобледенительной обработке воздушных судов и другие операции", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Внуково также работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе - сильный ливневый снег. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет.

"Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега. По состоянию на 12:00 мск видимость на аэродроме составляет 1,9 тыс. м. Нижний край облачности - 210 метров. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы", - уточнили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

В пресс-службе международного аэропорта Жуковский также сообщили ТАСС, что накануне персонал и технические средства были приведены в состояние повышенной готовности. "В настоящий момент времени работаем в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Работает спецтехника

"В сложных метеоусловиях Московского региона службы аэропорта Домодедово работают в интенсивном режиме. В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов - очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны корректировки времени вылета", - сообщается во вторник в официальном телеграм-канале аэропорта.

"Все службы Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона задействовано более 30 единиц многофункциональной снегоуборочной техники и спецмашин для распределения химреагентов. 13 единиц техники задействованы для обработки самолетов противообледенительной жидкостью", - заверили в авиагавани.

Кроме того, для обеспечения аэродромного комплекса Шереметьево в эксплуатационном состоянии задействовано более 190 единиц спецтехники и средств механизации. Для наземного обслуживания воздушных судов используется более 660 единиц спецтехники, в том числе 31 антиобледенительная машина и 48 аэродромных обогревателей воздушных судов.

"Аэропорт сформировал и поддерживает неснижаемый запас противогололедных реагентов для удаления льдообразований с искусственных покрытий аэродрома. С учетом затруднений на дорогах рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться поездами "Аэроэкспресс", - уточнили в пресс-службе авиагавани.

Путешественникам рекомендуют заранее уточнять время вылета на табло аэропорта или в авиакомпаниях, планировать время для поездки в аэропорт.