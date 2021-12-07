Роскомнадзор запустил тест для IT-компаний по закону "о приземлении"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Тест от Роскомнадзора (РКН) запустили для иностранных IT-компаний, чтобы те понимали, подпадут ли они под закон "о приземлении". Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в рамках 13-й недели российского интернета RIW 20/21.

"Некие положения закона уже вступили в силу, какие-то еще нет, но ждем вступления. На текущий момент мы все подготовили для реализации закона. У нас готов информационный ресурс, на котором размещена вся справочная информация, все пояснения, которые необходимо знать, вся нормативка. На том же сайте размещен личный кабинет иностранного лица. Мы даже сделали онлайн-тест, при помощи которого иностранное лицо может определить, подпадает ли оно под закон "о приземлении", - сказал он.

По его словам, закон, который вступит в силу в январе 2022 года, предусматривает меры понуждения. "Они различны. Начиная от экономических мер и заканчивая технологическими. Но, опять же, мы готовы к диалогу, готовы разъяснять. Надеемся, что закон все-таки исполняться будет", - подчеркнул он.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал ТАСС, что РКН не будет применять административные санкции строго с 1 января 2022 года к компаниям, которые не успеют открыть представительства, но при этом покажут, что работают в этом направлении.

При этом, по его словам, ведомству пока не известно о том, как иностранные компании ведут работу по открытию юрлиц.

Подготовка к "приземлению"

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые будут обязаны открыть в России представительства по закону "о приземлении" с 1 января 2022 года.

Так, в реестр включены компании: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

1 июля был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут должны открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала или представительства российского юрлица, иностранные лица по закону приобретают обязанности.

Так, им необходимо разместить на своем веб-сайте форму обратной связи с пользователями из РФ, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости на информационном ресурсе (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости определен Роскомнадзором). Также иностранные лица должны ограничивать доступ к нарушающей российское законодательство информации.