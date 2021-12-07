Конкурс ТАСС News Photo Awards. Overcoming COVID стал лауреатом премии Eventiada IPRA GWA

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Международный фотоконкурс для профессиональных фоторепортеров News Photo Awards. Overcoming COVID, организованный и проведенный ТАСС, стал лауреатом премии Eventiada IPRA GWA. Об этом сообщает Департамент корпоративных коммуникаций агентства.

"Конкурс победил в номинации "Лучший международный проект", - сказали в департаменте.

Eventiada IPRA GWA является крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премией в сфере коммуникаций.

Проект, стартовавший в октябре 2020 года, был призван отметить нелегкий труд фотожурналистов во время пандемии коронавируса. На конкурс поступило около 4 тыс. снимков от фоторепортеров из 84 стран мира, в его жюри вошли представители ведущих мировых СМИ - Associated Press, Reuters, AFP, "Синьхуа", Kyodo News, Yonhap, ANSA, PA Media, Anadolu и других.

Имена победителей были названы на церемонии, которая состоялась в штаб-квартире ТАСС 11 марта 2021 года, в годовщину объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Гран-при фотоконкурса завоевал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Брайс Лоренсо Куто. Кроме того, были определены победители в категориях "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" - ими стали фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" (Sputnik) Илья Питалёв и репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй соответственно.

"Когда мы проводили конкурс, большинство границ в мире были еще закрыты, а необходимость соблюдать социальную дистанцию стала неотъемлемой частью новой реальности. Но именно работа фотожурналистов из разных стран сыграла важную роль в процессе сближения людей, объединения их вокруг общей цели - преодоления пандемии коронавируса", - сказал председатель жюри конкурса, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор. По его словам, несмотря на то, что речь шла об очень тяжелой теме, снимки конкурсантов отразили надежду, эмоциональную близость и сплоченность жителей планеты в борьбе с пандемией. "Поэтому для нас особенно ценно, что этот конкурс стал победителем именно как международный проект. Это вдохновляющая оценка не только наших организационных усилий, но и работы международного жюри конкурса, в состав которого вошли выдающиеся профессионалы отрасли. И это, безусловно, невероятно мотивирует нас на новые свершения", - сказал он.

В 2021 году конкурс News Photo Awards получил продолжение. Его новой темой стал "Меняющийся мир" (A Changing World). Прием заявок завершится 24 декабря, имена победителей назовут в марте.

О премии Eventiada

Международная премия Eventiada IPRA GWA проводится с 2011 года. Ее организаторы - коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. Премия выступает региональным партнером IPRA Golden World Awards - глобального конкурса, проводимого с 1990 года. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН.

В 2021 году на премию поступили заявки из 15 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Хорватии и Эстонии. Среди участников - крупнейшие международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, государственные органы, ведущие коммуникационные агентства и креативная молодежь.