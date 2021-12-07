Новогодние утренники в детских садах Кировской области пройдут без родителей

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники в школах и утренники в детских садах в Кировской области пройдут без родителей и посторонних лиц, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Новогодние утренники и в школах, и в детских садах для детей планируются. При этом в образовательных организациях сохраняются общие требования к организации учебного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденные главой федерального Роспотребнадзора для всех школ страны. По ним не допускается смешение групп детей и присутствие на массовых мероприятиях родителей и иных лиц", - цитирует пресс-служба министра образования Кировской области Ольгу Рысеву.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, запрет на присутствие на праздниках будет касаться и сторонних Дедов Морозов и фотографов, которые не являются сотрудниками образовательных учреждений.

По данным пресс-службы, министерство образования региона в ближайшие дни выпустит распоряжение с рекомендациями для руководителей школ и детских садов. Так, в случае одновременного отсутствия в классе (группе) более 20% детей по причине гриппа и ОРВИ необходимо ввести карантин и приостановить учебный процесс на срок не менее семи дней. Также необходимо ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а решение о проведении новогодних утренников принимать строго с учетом текущей эпидситуации. Кроме того, рекомендовано проводить обязательную термометрию детей не только в рамках входного контроля, но и в течение дня.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, отмечается преимущественный рост заболеваемости ОРВИ в возрастной группе детей 7-14 лет.

Ранее глава региона Игорь Васильев в связи с тенденцией к стабилизации ситуации поручил правительству разработать план ослабления введенных в регионе ограничительных мер. В Кировской области с 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет.