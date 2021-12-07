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Пандемия COVID-19
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Попова заявила, что спад заболеваемости ковидом в России замедляется

По словам главы Роспотребнадзора, снижение заболеваемости продолжается в 57 субъектах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается, но за предыдущую неделю снижение составило 2,9% против 8,3% неделей ранее. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы наблюдаем в течение последних чуть более четырех недель снижение заболеваемости, но снижение за предыдущую неделю составило всего 2,9%. Напомню, что неделей раньше это было минус 8,3%. То есть мы наблюдаем замедление темпов снижения. При этом, если говорить о субъектовом разрезе, то по итогам 48-й недели рост отмечен уже в 11 субъектах. Отсутствие значимой динамики в 17, и снижение заболеваемости продолжается в 57 субъектах", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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