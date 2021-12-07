Минпросвещения намерено расширить программу ускоренного обучения рабочим профессиям

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения России планирует расширить количество отраслей, которые сегодня включены в программу "Профессионалитет", направленную на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей. Об этом во вторник сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям РСПП.

"Сегодня вся нормативная база уже подготовлена <…>. Те отрасли, которые еще не включены, мы готовы включить <...> на следующий год. Но в целом мы планируем порядка 40-50% студентов перевести на эти программы [обучения]", - сообщил Кравцов.

По его словам, обучение студентов по образовательным программам "Профессионалитета" подразумевает их подготовку под конкретные задачи отраслей и предприятий.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября.