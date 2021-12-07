Плесский музей создал сайт для онлайн-экскурсий по местам известных городских пейзажей

ИВАНОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Плесский музей-заповедник создал интернет-портал, позволяющий пользователям проложить персональный маршрут по старинному городу и увидеть, с каких точек были написаны лучшие пейзажи Плеса. Проект удалось реализовать благодаря гранту Фонда Владимира Потанина, сообщили ТАСС во вторник пресс-секретарь музея-заповедника Татьяна Секирина.

"В основе проекта "Арт-ПоводОК. Плес" большая исследовательская, научная и практическая работа группы специалистов. На портале содержится информация о 70 пейзажах из коллекции нашего музея, написанных в разное время разными художниками в Плесе, в том числе Исааком Левитаном. Каждая работа дополнена современными и историческими фотографиями, а также сведениями об изображенных объектах", - сообщила Секирина.

Каждая из представленных на портале картин имеет геоинформационную привязку к месту, с которого она была написана - точка видового раскрытия. Пользователь может проложить любой маршрут, при этом ближайшие точки видового раскрытия отобразятся на нем автоматически. Путешествовать по Плесу и знакомиться с живописными полотнами можно из любой точки мира. "В будущем мы надеемся расширить число произведений и добавить на портал пейзажи Плеса из коллекций других музеев", - отметила собеседница агентства.

Реализовать проект удалось благодаря гранту Благотворительного фонда Владимира Потанина, который является одним из первых частных фондов в современной России, созданным для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры.

Плес - старинный город Ивановской области на берегу Волги, основанный в 1410 году. Население города составляет менее двух тысяч жителей, при этом его ежегодно посещают более 400 тыс. туристов. Первооткрывателем Плеса заслуженно считается Исаак Левитан, благодаря которому город стал меккой российских пейзажистов.

Плесский музей-заповедник основан в 1982 году. Музей включен в перечень историко-культурных объектов федерального (общероссийского) значения. Фондовая коллекция музея насчитывает около 80 тыс. предметов, из них более 4 тыс. - живопись и графика, музею принадлежат 23 работы Левитана.