В Чувашии на Новый год приостановят работу кафе и ресторанов

ТАСС, 7 декабря. Власти Чувашии запретили работу общепита 31 декабря и в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале главы республики Олега Николаева.

"По итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу 7 декабря принято решение, что оказание услуг в заведениях общественного питания должно быть приостановлено в новогоднюю ночь - в период с 23:00 30 декабря 2021 года до 12:00 1 января 2022 года", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы администрации главы республики, на заседании было объявлено о сохранении запрета на проведение массовых мероприятий в период новогодних каникул. Детские новогодние программы будут проходить без праздничных хороводов.

В сообщении пресс-службы администрации главы республики отмечается, что в Чувашии сохраняется высокий суточный темп прироста заболевших коронавирусом. На минувшей неделе суточная заболеваемость составляла от 143 до 150 случаев. "В случае ухудшения эпидситуации мы рискуем с этого базового уровня войти в очень неприятную ситуацию. Будет хуже, чем в четвертой волне", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова.

По данным пресс-службы администрации главы республики, к вакцинации в регионе приступили более 500 тыс. человек (65,9% от плана), из них 478 тыс. завершили вакцинацию (62,9% от плана). Доля вакцинированного населения в Чувашии составляет 41,5%.