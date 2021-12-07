Россия передала ДНР четыре электровоза в качестве технической помощи

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Партия электровозов серии ВЛ10 прибыла в Донецкую народную республику (ДНР) из России в качестве технической помощи. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса".

"В ДНР впервые из России прибыли электровозы серии ВЛ10 в количестве четырех единиц. Ранее электровозы такой марки не эксплуатировались", - сообщили в концерне Донецкому агентству новостей.

В настоящее время электровозы находятся в локомотивном депо Ясиноватой и проходят технический осмотр.

Во входящем в концерн государственном унитарном предприятии "Донецкая железная дорога" также сообщили, что в ДНР используются электровозы постоянного тока серии ВЛ8, но на сегодняшний день ресурс электровозов исчерпан физически и морально. Отмечается, что прибывшие из РФ электровозы ВЛ10 являются грузовыми локомотивами, они более мощные и имеют улучшенные ходовые характеристики. После введения в эксплуатацию локомотивы будут задействованы в обеспечении возрастающих потребностей металлургических, угольных и других промышленных предприятий в перевозке грузов.