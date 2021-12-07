Поезд Деда Мороза в 2022 году отправится в путь 18 ноября и остановится в 80 городах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Сказочный поезд российского Деда Мороза в 2022 году отправится в новогоднее путешествие по стране из Великого Устюга 18 ноября и посетит около 80 городов по всей России, сообщил во вторник журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Со следующего года путешествие Деда Мороза [на специальном брендированном сказочном поезде] стартует не с 5 декабря, а с 18 ноября, сразу после дня рождения Деда Мороза. И городов будет не 36, как в этом году, а порядка 80, от Владивостока до Калининграда, предварительно с РЖД мы уже договорились", - сообщил Кувшинников.

Как рассказал глава региона, в этом году во всех 36 городах по ходу движения этого сказочного поезда уже нет ни одного билета на новогодние представления и посещение передвижной резиденции волшебника. Сейчас решается вопрос, как организовать дополнительные группы.

С 12 ноября запущены поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга с заездом в Вологду, Кострому и Великий Устюг. Билеты на них проданы. Следующий совместный проект с РЖД - скорый пассажирский поезд "Мороз-экспресс" из Москвы до Великого Устюга. Его время в пути сокращено с 24 до 18 часов, туристы проводят ночь в поезде, затем весь день в Великом Устюге и возвращаются обратно в Москву. Поезд запущен на период новогодних каникул, билеты на него также распроданы, отметил губернатор.

"Сейчас посмотрим, как все пойдет и будет востребовано, поезда выходного дня продлим круглогодично, каждые субботу и воскресенье, "Мороз-экспресс" продлим и запустим из Москвы и Санкт-Петербурга. Если будет спрос, все организуем, РЖД очень гибко подстраиваются под туристический поток. Людям нужен праздник. Дед Мороз до такой степени востребован жителями нашей страны, что мы просто поразились, этого праздника люди заждались", - резюмировал Кувшинников.

Вотчина Деда Мороза с 1999 года располагается в деревне Морозовице под Великим Устюгом. Считается, что деревня названа так из-за природной аномалии, в этом месте всегда немного холоднее. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды. В этом году волшебник впервые отправился в большое путешествие по стране на поезде - собственной передвижной резиденции. В составе на паровой тяге оборудована приемная волшебника, ретро-вагоны для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с вологодскими сувенирами. Дед Мороз проедет на поезде более 13 тыс. км, остановится как минимум в 36 городах страны и в середине января вернется в Великий Устюг.