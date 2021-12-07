Меркель уступила лидерство в рейтинге самых влиятельных женщин Forbes впервые за 11 лет

ТАСС, 7 декабря. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира, составленный сотрудниками Forbes. Рейтинг был опубликован во вторник на официальном сайте журнала.

Она не оказалась на первой строчке рейтинга впервые с 2010 года и в третий раз с момента его появления в 2004 году. Более того, в 2021 году Меркель в этот рейтинг не включили.

Первое место заняла американский филантроп Маккензи Скотт, бывшая жена главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Как сообщает издание, ее вклад в благотворительность оценивается более чем в $8,5 млрд. При этом некоммерческие организации, которым Скотт жертвует средства, имеют полный контроль над тем, как использовать эти пожертвования.

Второе место в списке заняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной на своем посту. Также до Харрис должность вице-президента США не занимали афроамериканцы.

На третьем месте в рейтинге оказалась президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. До 2019 она возглавляла Международный валютный фонд. Обе должности она заняла первой из женщин.

В 2021 году одной из 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова стала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она оказалась на 57-й строчке - на три ниже, чем год назад. В рейтинг также попали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, глава МВФ Кристалина Георгиева, королева Великобритании Елизавета II, а также теннисистка Серена Уильямс и певицы Бейонсе и Тейлор Свифт.