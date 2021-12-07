Около 100 прибывших из ЮАР в Россию находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Около 100 человек, прибывших в РФ из Южно-Африканской республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирусную инфекцию, 24 из них госпитализированы, сообщила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Любое недомогание, повышение температуры - основание для того, чтобы человек был госпитализирован. Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, вышедшем во вторник в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова добавила, что в настоящее время в РФ выявлено два случая заражения новым штаммом "омикрон". У остальных исследования продолжаются.

Передача результатов ПЦР-теста из лаборатории в общую систему, а затем непосредственно человеку занимает в РФ не более часа, сообщила Попова.

"Система, которая работает, и все лаборатории, которые подключены к системе, это государственная система учета всех результатов и ПЦР, и ИФА, должны передавать немедленно в общую базу по окончании исследования. И вот время на это сегодня составляет не больше часа. То есть лаборатория, которая закончила исследование, она в течение часа передает это в общую систему, а система передает это в каждый личный кабинет каждого человека", - сказала она.

Попова напомнила, что с момента получения результатов теста он действует 48 часов. "Сократить пришлось. <...>. Контагиозность "дельты", понятно, достаточно высокая, и контагиозность нового штамма заявлена еще более высокая. Поэтому здесь ждать 72 часа сегодня уже неверно. Ну и для иностранцев, которые пересекают границу РФ, мы тоже ведь поменяли время", - добавила она.

О закрытии границ

По словам Поповой, Россия выработала свою тактику борьбы с распространением коронавируса, которая предполагает ужесточение контроля, но не закрытие границ.

"У нас сложилась, так скажем, своя практика, так же, как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ", - сказала она.

Отвечая на вопрос, как контролировать возвращение граждан в Россию из Африки через другие страны, Попова пояснила, что этим занимается пограничная служба, которая проверяет наличие в паспорте штампов стран, с которыми ограничено сообщение. "Если находят эти штампы, они это делают достаточно быстро на границе, <...> они передают информацию сотруднику Роспотребнадзора. Вместе с коллегами работают и специалисты и сотрудники органов внутренних дел, и человек должен в этой ситуации уехать в обсерватор. То есть здесь желание обойти есть. А вот возможности, я надеюсь, не будет", - заключила она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в десятках стран, включая Россию.