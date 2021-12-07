Спецпроект ТАСС "Путь героя" получил "Премию Рунета"

Пять культовых персонажей "Союзмультфильма" ТАСС разобрался, почему эти герои так много для нас значат

"Сегодня любой контент становится все более сегментированным: этот - для детей младше пяти, этот - для подростков, а этот - понравится домохозяйкам и так далее. Прелесть советских мультфильмов, по крайней мере тех, которые мы любим и помним, в их универсальности. Они прочитываются на самых разных уровнях, и даже после сотого просмотра в них можно обнаружить новые детали", - отметила старший редактор специальных проектов редакции сайта ТАСС, автор работы Ксения Безвиконная.

Героями спецпроекта стали пять культовых персонажей советских мультфильмов, они были отобраны по результатам опроса в соцсетях среди читателей ТАСС. "Путь героя" рассказывает, как появились знакомые с детства образы и характеры, а также описывает идеи, которые вкладывали в сюжет их создатели.

"В проекте "Путь героя" мы попытались понять, что же нас так цепляет в ослике Иа или котенке Гав. Оказалось, что по одним мультфильмам из нашего списка можно учить историю эпохи, другие перекликаются с современными трендами, а третьи затрагивают вечные философские вопросы. То, что этот проект удостоился такой почетной премии, как "Премия Рунета", лишний раз доказывает, что мультфильмы - тема далеко не только детская. Анимация - не менее важная часть культурного кода, чем литература или кинематограф, и ею не стоит пренебрегать", - прокомментировала Безвиконная.

Специальный проект посвящен пяти культовым персонажам студии - коту Матроскину ("Трое из Простоквашино"), ослику Иа ("Винни-Пух"), Багире ("Маугли"), Волку ("Ну, погоди!") и котенку Гав ("Котенок по имени Гав"). "Путь героя" проиллюстрирован историческими эскизами и раскадровками, предоставленными студией "Союзмультфильм". В проект вошли и стилизованные авторские иллюстрации и необычные гиф-анимации. Задачей ТАСС было перевести знакомые с детства образы и сюжеты на язык диджитал, объяснить их с социологической и психологической точек зрения и с позиции искусства, но в мультимедийном формате.

О премии

Премия Рунета - ежегодный конкурс и общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров в сфере информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети интернет - Рунета. Конкурс проводится с 2004 года. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федерации креативных индустрий, координационного центра доменов RU/РФ и ключевых игроков Рунета.