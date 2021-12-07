Минпросвещения планирует реализовать проекты, которые были номинированы на премию "Знание"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует реализовать все проекты, которые были номинированы на премию научно-просветительского общества "Знание". Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Те номинанты, которые даже не победили, мы обязательно с ними встретимся и эти проекты донесем до школьников. Все проекты, которые были отобраны, которые прошли через общество "Знание", мы реализуем в школах. И все фильмы, замечательные лекции, обязательно донесем до школьников. Это даст нашему молодому поколению получить и новые знания, и реализовать себя в будущем", - сказал он после торжественной церемонии награждения лауреатов премии "Знание".

На церемонии министр вручил награду в номинации "За просветительскую деятельность в школе". Ее получил проект "Билет в будущее", который направлен на раннюю профессиональную ориентацию учеников 6-11 классов. Его задача - сформировать у школьников навыки по осознанному выбору будущей профессии. В 2021 году к нему присоединились все 85 регионов России.

"Проект-победитель очень важен с точки зрения профориентации школьников. Сегодня школьникам важно сориентироваться, какую профессию выбрать. 15-20 лет назад все хотели быть юристами, экономистами. Сегодня многие хотят идти в науку, работать учителем, хотят работать врачом. И проект "Билет в будущее", который сегодня победил, он как раз об этом", - заключил Кравцов.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, в свою очередь, вручил награду в номинации "За просветительскую деятельность в вузе". Победителем в этой номинации стал студенческий проект "РожестI". Как подчеркнул министр, участие студентов в таких проектах, как премия "Знание" - это отличная возможность для самореализации.

"Сегодня мы вручили премию в одной из номинаций интересному студенческому проекту. Поэтому, мне кажется, это прекрасная возможность для самореализации. Главное, чтобы в наших университетах было много разных возможностей для самореализации талантов. Кто-то пойдет в спорт, кого-то привлекает волонтерская деятельность, кому-то интересны интеллектуальные соревнования. Кто-то реализует себя в творческих конкурсах, например. Достаточно большое количество студентов интересуется наукой и готовы себя попробовать на таком интересном поприще как просветительская деятельность", - отметил он.

Премия

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание".

Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе. Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

Премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.