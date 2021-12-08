Госдума рассмотрит в первом чтении запрет работать в такси судимым за тяжкие преступления

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий работать водителями такси и автобусов лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Инициатива предусматривает различные ограничения "на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами" для водителей городского общественного транспорта и таксистов. Для первой категории лиц (водители автобусов, троллейбусов, трамваев) такой запрет влечет неснятая или непогашенная судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, "а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - членов ЕАЭС".

Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, расширен - в него включены убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В пояснительной записке отмечается, что вопрос в отношении других иностранцев "урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами".