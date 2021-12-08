Бразилия вводит пятидневный карантин для приезжих, не привитых от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Бразилия будет требовать от приезжающих в страну провести пять дней на карантине, если они не привиты от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом объявил во вторник глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

"В контексте давления, которое создает вариант омикрон, хоть мы пока и не знаем насколько серьезно он может увеличить нагрузку на нашу систему здравоохранения, [будем] требовать от тех, кто не привит [от COVID-19], чтобы они соблюдали пятидневный карантин. После этого карантина они могут сдать тест и если он окажется отрицательным, они смогут, я имею в виду иностранцев, прибывающих в туристических целях, насладиться всеми красотами нашей Бразилии", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции.