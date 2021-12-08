Вылеты семи авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Семь рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задержаны вылеты рейсов в Усть-Камчатск, Никольское, Оссору, Озерную, Тигиль, Соболево, Усть-Хайрюзово. Часть рейсов задерживается уже две недели - с 25 ноября, часть - с 3 декабря.

С прошлой недели Камчатка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров усиление ветра и осадки. В горных районах края объявлена лавинная опасность.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.