В аэропорту Анадыря задержали семь рейсов из-за непогоды

ТАСС, 8 декабря. Вылет семи самолетов из аэропорта им. Ю.С.Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан по метеоусловиям. Некоторые самолеты не могут вылететь из Анадыря с 3 декабря, другие - с 6 и 7 декабря, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны два рейса в Залив Креста, по одному в Певек, Беринговский, Марково, Хабаровск и Кепервеем. Судя по данным табло, некоторые самолеты не могут вылететь с 3 декабря, другие - с 6 и 7 декабря.

Сейчас Чукотка находится в зоне влияния циклона. В ночь на понедельник он принес на полуостров метель, ветер с порывами до 40 м/с. Были отменены занятия в школах, приостановлено движение общественного транспорта. В настоящий момент в Анадыре облачно, скорость ветра - около 4 м/с. Действие циклона на Чукотке ослабевает.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.