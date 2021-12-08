Чемпионат Европы по футболу стал самым популярным запросом в Google в Британии в 2021 году

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Британские пользователи поисковой системы американской компании Google чаще всего в 2021 году запрашивали информацию о чемпионате Европы по футболу, решающие матчи которого прошли летом на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе поисковика.

Отмечается, что вторым по популярности запросом в завершающемся году в Великобритании стала футбольная Английская премьер-лига, новый сезон которой в августе стартовал с возвращения зрителей на трибуны на фоне успешной кампании по вакцинации в стране. Третье место в ежегодном рейтинге занял игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который во время матча первенства Европы с командой Финляндии перенес сердечный приступ. Также из футбольной тематики в топ-10 популярных запросов попал полуфинальный матч Евро между датчанами и англичанами.

Как отметили в Google, в 2021 году британские пользователи также часто искали информацию о вакцине от коронавируса, о смерти супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа и об убийстве сотрудником полиции 33-летней британки Сары Эверард. Кроме того, повышенный интерес британцев вызвал подавший в отставку на фоне скандала с любовницей экс-глава Минздрава Мэтт Хэнкок, победительница Открытого чемпионата США по теннису в 2021 году Эмма Радукану и комик Шон Лок, ушедший из жизни в августе в возрасте 58 лет.

"Запросы за год всегда говорят немало интересного о том, чем дышит нация, как она думает и что ищет. Это занимательно как для самих британцев, так и для всех остальных", - сказано в заявлении Google. В 2020 году самым популярным запросом в поисковике было названо слово "коронавирус".

Чемпионат Европы по футболу, состоявшийся с 11 июня по 11 июля, прошел на 11 стадионах в 10 странах, в том числе в Санкт-Петербурге. Полуфинальные матчи и финал были проведены на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В решающем поединке сборная Англии уступила команде Италии: основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти итальянцы оказались сильнее со счетом 3:2.