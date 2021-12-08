В Хабаровском крае возбудили дело после хищения 8 млн руб. при строительстве больницы

ТАСС, 8 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 8 млн рублей при возведении детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

При строительстве объекта подрядная организация предоставила в краевое учреждение "Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края" документы о приемке выполненных работ, где указывались недостоверные данные. В результате этого бюджету региона причинен ущерб в размере около 8 млн рублей, сообщает ведомство.

"Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре провела проверку исполнения законодательства при строительстве объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре", включенного в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города. <…> По результатам их рассмотрения [материалов проверки - прим. ТАСС] возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.