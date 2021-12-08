Роспотребнадзор сообщил, что почти 50% населения Камчатки привито от гриппа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 150 тыс. жителей Камчатки - это около 50% населения края - прошли вакцинацию от гриппа, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

"В эпидсезоне 2021-2022 года подлежат иммунизации 60% населения Камчатского края - 187 800 человек. В настоящий момент привито 149 389 человек, что составляет 47,9% от численности населения края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент на полуострове фиксируется снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.