Школьников Оймяконского района отправили на удаленку из-за сильных морозов

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Все школьники Оймяконского района в Якутии отправлены на дистанционное обучение, в населенных пунктах температура варьируется от минус 55 градусов Цельсия и ниже. Об этом сообщили в среду ТАСС в управлении образования Оймяконского района.

"Сегодня на дистанционном обучении в связи с очень низкой температурой от минус 55 градусов [находятся] все обучающиеся района", - сказали в управлении.

По данным Якутского гидрометцентра, по состоянию на 09:00 (03:00 мск) в административном центре Оймяконского района Усть-Нере температура составила минус 55 градусов, в селе Оймякон - минус 59 градусов.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов. Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск является одним из самых холодных мест на Земле и самым холодным городом в мире.