Власти Чукотки намерены расселить жителей всех аварийных домов в селе Усть-Белая

ТАСС, 8 декабря. Программа по расселению аварийных домов в селе Усть-Белая на Чукотке будет завершена до конца года после сдачи многоквартирного трехэтажного дома. В новые квартиры переедут 26 семей, проживающих в четырех аварийных домах, сообщил ТАСС председатель комитета по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского АО Алексей Медведев.

"Жилой дом, построенный по высокому классу энергетической эффективности - в нем будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Администрация муниципального района выкупит 26 квартир с чистовой отделкой у подрядчика, ключи получат жители четырех аварийных домов. Сейчас строительные работы находятся на завершающем этапе, дом планируют сдать до конца декабря. На этом программа переселения жителей из ветхого и аварийного жилья в селе Усть-Белая будет завершена", - сказал Медведев.

Темпы возведения жилья на Чукотке остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за удаленности региона и сложностей при доставке стройматериалов, однако в 2021 году более чем в два раза увеличили финансирование строительства жилья в регионе, в том числе и за счет федерального бюджета. Всего до конца года на полуострове планируется ввести в строй более 4 тыс. квадратных метров жилья - помимо новостройки в селе Усть-Белая, это дома в Лаврентия, в поселке Угольные Копи. Это позволит 89 семьям полуострова получить или приобрести новые квартиры.